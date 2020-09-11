بريطانيا توقع مع اليابان أول اتفاق تجاري بعد «بريكست»

أعلنت بريطانيا، اليوم الجمعة، أنها توصلت إلى اتفاق للتجارة الحرة مع اليابان، في أول اتفاقية كبيرة تبرمها لندن لمرحلة ما بعد بريكست.

وأفادت وزارة التجارة الدولية في بيان أن «المملكة المتحدة أبرمت اتفاقا للتجارة الحرة مع اليابان، هو أول اتفاق تجاري رئيسي لبريطانيا كدولة تجارية مستقلة»، موضحة أنه يفترض أن «يسمح بزيادة حجم التجارة مع اليابان» بما يقدر ب15,2 مليار جنيه استرليني (19,5 مليار دولار، 16,5 مليار يورو).