«الطيران المدني» تتابع إجراءات العودة الآمنة لطائرة «بوينج 737 ماكس»

دبي (الاتحاد)

أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، التزام الهيئة بضمان عودة آمنة لطائرة «بوينج 737 ماكس»، إلى أجواء الدولة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل بشكل مكثف مع إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، وبوينج والناقلات الوطنية الإماراتية، للتوصل إلى الحلول المتعلقة بإعادة التشغيل.

وتوقع أن تقترن عودة الطائرة للخدمة على مدى سرعة تطبيق الإجراءات التصحيحية التي ستلي اختبارات الطيران التي قامت بها «بوينج» مؤخراً، كتحديث نظام تعزيز خصائص المناورة (MCAS)، وتحديث إجراءات تدريب الطيارين، بالإضافة إلى اختبار جاهزية تشغيل جميع الطائرات قبل عودتها إلى الخدمة.

وأشار السويدي إلى تشكيل فريق متخصص من الهيئة لمراقبة أنشطة الاعتماد ومدى تطبيق الإجراءات التصحيحية، والذي يقوم أيضاً بالتواصل مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية للاستفادة من النهج الذي اتبعوه في عودة الطائرة للأجواء بشكل آمن، والمتوقع أن يتم خلال الربع الأخير من هذا العام.

وقد تم حظر تشغيل طائرات بوينج من طراز 737 ماكس في مارس من العام 2019، من قبل سلطات الطيران وشركات الطيران في أنحاء العالم كافة، بعد حادثي تحطم لذلك النوع من الطائرات.