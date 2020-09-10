«ويز إير أبوظبي» تؤجل إطلاق رحلاتها إلى 16 أكتوبر

رشا طبيلة (أبوظبي)

أعلنت شركة ويز إير أبوظبي، الناقل الوطني الحديث في دولة الإمارات، عن تأجيل إطلاق رحلاتها لمدة أسبوعين حتى 16 من أكتوبر المقبل نظراً لقيود السفر المتعلقة بكوفيد- 19.

وأكدت الشركة في بيان لها حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، أنه سيتم إبلاغ الركاب الذين لديهم حجوزات متأثرة بهذا التغيير تلقائياً عبر البريد الإلكتروني في حالة قيام العملاء بالحجز مباشرة على الموقع الإلكتروني للشركة أو عبر تطبيق الهاتف المحمول الخاص بشركة الطيران. وأشارت الشركة في بيانها، إلى أن سيتم تحميل 120% من السعر الأصلي للتذكرة تلقائيًا إلى حساب WIZZ الخاص بالعميل والذي يمكن استخدامه لمدة 24 شهراً لشراء منتجات وخدمات «ويز إير». وأضافت الشركة «للمسافرين الراغبين باسترداد أموالهم بشكل نقدي سيتم إبلاغهم بالخطوات اللازمة للتحويل المصرفي أو التحويل إلى بطاقة مصرفية حيث إنه في هذه الحالة، سيكون العملاء مؤهلين للحصول على 100% من سعر التذكرة الأصلي».

وأوضحت الشركة «يجب على الركاب الذين قاموا بحجوزاتهم عبر وكالات السفر، بما في ذلك وكالات السفر عبر الإنترنت، الاتصال بوكالة السفر التي اشتروا منها تذاكرهم». وكانت شركة «ويز إير أبوظبي»، أعلنت في يوليو الماضي، عن بدء تسيير رحلات جديدة إلى ست وجهات انطلاقاً من أبوظبي وهي مدن الإسكندرية وأثينا وكوتايسي، ولارنكا وأوديسا ويريفان، وذلك اعتباراً من 1 أكتوبر 2020، ليتم تأجيل عملية إطلاق رحلاتها إلى 16 من أكتوبر المقبل.