عبدالحميد الأحمدي: للبنوك المركزية دور مهم في تخفيف تداعيات الجائحة

أبوظبي (وام)

أكد معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي، محافظ المصرف المركزي، أهمية دور البنوك المركزية في تخفيف تداعيات أزمة جائحة كورونا على الاقتصاد، مشدداً على التوجهات المستقبلية في القطاع المصرفي والمالي التي برزت خلال الظروف الحالية، ولا سيما أهمية تعزيز التحول الرقمي في أعمال القطاع المصرفي وتقديم الخدمات المالية من خلال قنوات ومنصّات جديدة.

وأضاف، في كلمته الرئيسة خلال الاجتماع الافتراضي الذي نظمه بنك التسويات الدولية، لمحافظي البنوك المركزية من دول مختلفة لمناقشة استجابة السياسات والتحديات متوسطة الأجل الناتجة عن جائحة «كوفيد-19» في الأسواق الناشئة إلى جانب الاستفادة من التحول الرقمي، يتوجب على الدول في الأسواق الناشئة العمل على معالجة الشمول المالي، وضمان بقاء القنوات المصرفية التقليدية متاحة لأصحاب الهمم وكبار السن.

وناقش الأحمدي حاجة البنوك المركزية في الأسواق الناشئة إلى التفكير بشكل استراتيجي في كفاية صلاحياتها وسلطاتها لمواجهة ومعالجة أزمات مثل وباء كوفيد- 19، موضحاً أنّ السياسات المالية تخضع لقيود أكبر في هذه الأسواق، ما يستدعي تنسيقاً وثيقاً، بشأن هذه السياسات، بين السلطات المالية والنقدية.

وأضاف «بعد الإجراءات التنظيمية المؤقتة التي وضعت لدعم الاقتصاد خلال الأزمة، يجب على البنوك المركزية التركيز على العودة التدريجية للإجراءات التنظيمية الطبيعية ما قبل الجائحة، ونوه في هذا الصدد إلى أنه في مرحلة تعافي الاقتصادات فيما بعد الجائحة، يجب ضرورة التصرف بحذر لتجنب الهبوط الحاد في القدرات الائتمانية».

وأشار إلى أن البنوك المركزية بصفتها الجهة الرقابية، عليها أن تواصل تركيزها على مراقبة القدرة الائتمانية وتطبيق أفضل الممارسات الدولية، مع السعي المستمر للابتكار من أجل مواصلة تعزيز الاستقرار المالي وحماية الاقتصاد.