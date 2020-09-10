النفـط يهبط بعد زيادة مفاجئة لمخزون الخام الأميركي

نيويورك (رويترز)

تراجعت أسعار النفط أمس الخميس بعدما أظهرت البيانات زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية، وهو ما أكد فحوى تقرير سابق للقطاع.

وبحلول الساعة 1538 بتوقيت جرينتش، كانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 25 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 40.54 دولار للبرميل. ونزل الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 37.83 دولار.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام زادت مليوني برميل الأسبوع الماضي. كان المحللون توقعوا في استطلاع أجرته رويترز انخفاضها 1.3 مليون برميل، في حين قال معهد البترول الأميركي، الممثل لشركات القطاع، أمس الأربعاء إن المخزونات ارتفعت ثلاثة ملايين برميل.