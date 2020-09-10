«المركزي الأوروبي» يتوقع ركوداً أقل وعودة بطيئة للتضخم

فرانكفورت (رويترز)

أظهرت توقعات اقتصادية محدثة للبنك المركزي الأوروبي أمس الخميس، أنه يتوقع أن تعاني منطقة اليورو من ركود أقل في العام الجاري مقارنة مع ما كان يخشاه في وقت سابق لكن مازال من المنتظر أن ينخفض التضخم عن هدفه في السنوات القادمة.

وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي، إنه وفقاً لما يصفه البنك بالتصور الأساسي، فإنه يتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي ثمانية بالمئة هذا العام، في تحسن من انكماش 8.7 بالمئة توقعه في يونيو.

وقالت لاجارد، إن ميزان مخاطر التراجع الاقتصادي مازال قائماً عقب جائحة فيروس كورونا. وأبقى البنك المركزي على توقعاته للتضخم دون تغير يذكر.