«سياحة أبوظبي» تعيد تشغيل «صف السيارات»

رشا طبيلة (أبوظبي)

أعادت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي للمنشآت الفندقية تشغيل خدمات صف السيارات، شرط الالتزام بتطبيق اشتراطات الصحة والسلامة المتعلقة بهذه الخدمة.

وذكرت الدائرة، في تعميم أصدرته أمس، أن الاشتراطات تتمثل في أن يكون لدى المنشأة كاميرات حرارية، أو ميزان الحرارة بالأشعة تحت الحمراء المحمولة، يتم توفيره في الردهة، مع ضمان خضوع كل شخص للفحص الحراري الإلزامي، مع ملاحظة أنه يجب منع دخول الأشخاص الذين يعانون ارتفاعاً في درجة الحرارة.

ومن ضمن الإجراءات فحص موظفي خدمات صف السيارات، قبل إعادة التشغيل، على أن تتم إعادته كل أسبوعين، على أن يستأنف موظفو خدمات صف السيارات العمل بعد تلقي نتيجة سلبية للفحص.

وأكدت الدائرة ضرورة مراعاة التباعد الجسدي، وأن يحتوي كل موقع خدمة صف السيارات على مناديل التعقيم للقيام بتعقيم عجلة القيادة وجهاز التروس والمفاتيح وكل ما يلمس، قبل تسليم السيارة، مشيرة في تعميمها إلى ضرورة الالتزام بارتداء الكمامات والقفازات من قبل العاملين في جميع الأوقات، إلى جانب تغطية مقعد السيارة وعجلة القيادة بغطاء واقٍ أحادي الاستخدام، من قبل الموظف المعني بالصف. وشددت الدائرة على إلزامية تغيير القفازات، وتعقيم الأيدي بعد كل خدمة صف للسيارة، ويجب على الموظف فتح مكيف السيارة لبعض الوقت، عند فتح الشبابيك والأبواب، لضمان دوران الهواء النقي داخل السيارة، إضافة إلى التنظيف والتعقيم المستمر لكل موقع خدمة صف للسيارات.

وتشجع الدائرة الزوار على استخدام أنظمة الدفع الإلكترونية لضمان التقليل من اللمس ونقل العدوى، مع عدم رفض الدفع النقدي، والتأكد من توفير معقمات اليدين عند مناطق الدفع، حيث يجب تعقيم أجهزة الدفع الذكية قبل وبعد تقديمها إلى أي زائر. ويجب إجراء التعقيم بالبخار اليومي لمحلول التطهير في جميع مناطق العمليات. وأكدت الدائرة أنه سيتم تفتيش المنشآت الفندقية للتحقق من الالتزام بالتعليمات.