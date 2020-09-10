800 معاملة لـ«اقتصادية عجمان» في مصفوت والمنامة

عجمان (وام)

بلغ إجمالي المعاملات في مراكز إسعاد المتعاملين، التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان بمنطقتي مصفوت والمنامة، منذ مطلع العام الجاري وحتى 30 أغسطس، أكثر من 800 معاملة.

وتوزّعت المعاملات بين إصدار الرخص الاقتصادية وتجديدها وتعديلها، وحجز الأسماء التجارية وإصدار التصاريح، حيث جاءت الأنشطة الأكثر إقبالاً بالترتيب في إصدار الرخص على النحو التالي: نشاط بيع الأسماء والحيوانات البحرية الطازجة بالتجزئة، وبيع الوجبات الخفيفة، وتصميم وبرمجة العملات المشفّرة، وخدمات توصيل الطلبات، وأخيراً صيانة المباني، في حين جاءت الأنشطة الأكثر إقبالاً في التجديد، كالتالي: مقاولات مشاريع المباني، وصيانة المباني، وأعمال الديكور، وأعمال الطلاء والدهانات، والإصلاح الميكانيكي للمركبات.

أعلن ذلك خلال زيارة عبد الله أحمد الحمراني، المدير العام بالندب، يرافقه عدد من القيادات للمراكز أمس، بهدف تفقّدها والاطلاع على سير العمل وتعزيز التواصل وتطوير الخدمات.