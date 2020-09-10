الإمارات تتصدر دول المنطقة باستخدام الواقع المعزز في الإعلانات

دبي (وام)

أكد خبراء مشاركون في الندوة الحوارية الرقمية «Fireside Chat» التي نظمتها مدينة دبي للإنترنت أن الإمارات تتصدر دول المنطقة في استخدام تقنية الواقع المعزز بصناعة الإعلانات بفضل البنية التحية التكنولوجية المتطورة والريادة في المنطقة من ناحية جذب المواهب والشركات في مجالات الابتكار بالإضافة إلى سهولة مزاولة الأعمال.

وشهدت الجلسة، التي أقيمت تحت عنوان «تأثير تقنية الواقع المعزز في قطاع الإعلانات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» لتسليط الضوء على الاقتصاد الرقمي المتنامي بسرعة وتزايد استخدام تقنية الواقع المعزز التفاعلية في الدعاية والإعلان بسبب وباء «كوفيد-19»، مشاركة كل من فيشال بادياني مدير الاستراتيجية الإبداعية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سناب تشات وبنجامين شوارتز مدير الأعمال الرقمية في «جي تي بي» ومايك خوري مدير عام شركة «تاكتيكال».