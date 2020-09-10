«أكوا باور» تبيع حصتها في محطة ببلغاريا

بلغاريا (الاتحاد)

استكملت شركة «إيه سي إف» للطاقة المتجددة المحدودة التابعة لشركة «أكوا باور»، أمس بيع كامل حصتها في مجمع «أكوا باور سي إف كاراد»، الشركة المالكة لمحطة «كاراد زالوفو» لتوليد الطاقة الكهروضوئية بقدرة إنتاجية تبلغ 60.4 ميجاواط في بلغاريا لشركة «إينري ديفيلوبمنت»، المستثمر ومطور المشاريع النمساوي المختص في قطاع الطاقة المتجددة مقابل مبلغ لم يتم الكشف عنه.

وكانت شركة «نوماك المحدودة» التابعة لشركة «أكوا باور» قد أنجزت بيع حصتها الكاملة في «نوماك بلغاريا» وهي مزود خدمات التشغيل والصيانة لمحطة «أكوا باور كاراد»لشركة «إينري ديفيلوبمنت» مقابل مبلغ لم يتم الإفصاح عنه.

وتأتي الصفقتان الأخيرتان عقب توقيع اتفاقية ملزمة في ديسمبر 2019، وتشكلان معاً أكبر صفقة شراء لمشاريع قائمة للطاقة الكهروضوئية في بلغاريا حتى الآن.

وقد أنتجت محطة كاراد زالوفو للطاقة، وهي أكبر محطة للطاقة الكهروضوئية في موقع واحد في بلغاريا، 85.56 جيجاواط ساعة من الطاقة محايدة الكربون في العام 2019.