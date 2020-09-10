3.07 مليار درهم تداولات الأسهم المحلية خلال 5 جلسات

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تماسكت أسواق المال المحلية خلال الأسبوع الماضي، بدعم من زخم السيولة الذي بلغ 3.07 مليار درهم خلال 5 جلسات.

وشهدت جلسة نهاية الأسبوع تفاوتاً طفيفاً في اتجاهات حركة أسواق الأسهم المحلية، رغم أن هامش الحركة ظل ضيقاً ومحدوداً.

وأغلق سوق العاصمة أبوظبي على ارتفاع عند مستوى 4519.1 نقطة بارتفاع بلغت نسبته 0.23% بعد جلسة تداولات شهدت إبرام 1987 صفقة، تم بموجبها تداول 93.2 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 364.1 مليون درهم.

وتصدرت التداولات خلال جلسة نهاية الأسبوع الشركة العالمية القابضة بقيمة بلغت 98 مليون درهم، وأغلق السهم على مستوى 37.02 درهم بانخفاض نسبته 0.11%، تلاها بنك أبوظبي الأول بقيمة 95 مليون درهم وأغلق السهم مرتفعاً بنسبة بلغت 0.35% عند سعر 11.42 درهم للسهم.

واستحوذت الدار العقارية على 75 مليون درهم، وأغلق السهم منخفضاً بنسبة 0.48% عند سعر 2.06 درهم للسهم.

كما شهدت الجلسة تداولات بقيمة 25 مليون درهم على أسهم شركة اتصالات التي ارتفع سعر السوق لسهمها بنسبة 0.48% عند مستوى الإغلاق البالغ 16.58 درهم للسهم.

كما حظيت أسهم بنك أبوظبي التجاري بتداولات قيمتها 20 مليون درهم وتراجع سعر السهم في أمس بنسبة 0.36% عند مستوى الإغلاق البالغ 5.48 درهم. وفي سوق دبي المالي شهدت جلسة التداولات أمس إبرام 5284 صفقة على أسهم 36 شركة متداولة بالسوق، تم من خلالها تداول 409 ملايين سهم بقيمة إجمالية بلغت 284 مليون درهم، وكانت نتيجتها إغلاق المؤشر العام للسوق في المنطقة «الحمراء» بانخفاض نسبته 0.13% عند مستوى 2271 نقطة.

وأما محصلة التداول على مستوى الشركات فقد شهدت الجلسة إغلاق 15 شركة على ارتفاع مقابل تراجع أسعار 12 شركة فيما أغلقت 9 شركات على استقرار دون تغيير في أسعارها مقارنة مع أول أمس.

وتوزعت التداولات في سوق دبي المالي على عدد من الشركات القيادية والصغيرة على حد سواء، حيث تصدرت قائمة الشركات الأكثر تداولاً أسهم شركة الاتحاد العقارية التي استحوذت على 41 مليون درهم وأغلق سهمها مرتفعاً بنسبة 4.18% عند سعر الإغلاق البالغ 0.299 درهم للسهم، تلاها التداولات على سهم شركة «سلامة» والتي بلغت قيمتها نحو 40 مليون درهم وأغلق سهمها أيضاً مرتفعاً بنسبة 4.42% عند مستوى الإغلاق البالغ 0.779 درهم للسهم.

واستحوذ سهم بنك الإمارات دبي الوطني على 38 مليون درهم من التداولات وأغلق مستقرا دون تغيير عند سعر 10.70 درهم للسهم.

وانخفض سعر سهم إعمار بقيمة فلسين إلى 2.91 درهم للسهم بنسبة 0.68% بعد أن سجل تداولات بقيمة 25 مليون درهم.