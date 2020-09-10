محفظة الإمارات الرقمية تطلق منصة «Klip»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت محفظة الإمارات الرقمية أمس عن إطلاق منصتها «Klip» المبتكرة للنقد الرقمي في الإمارات بالتعاون مع بنك أبوظبي الأول وبنك المشرق وبنك الفجيرة الوطني.

وتتيح منصة «klip»، للمستخدم تحويل الأموال عبر رقم الهاتف المتحرك، إلى جانب تنفيذ عمليات الدفع بسهولة في المتاجر المتعاملة مع البنوك الشريكة.

وتتيح المنصة للشركات الصغيرة فرصة قبول المدفوعات الرقمية عبر الهواتف المتحركة، ما يعني تعزيز قدرتها على الاستفادة من الاقتصاد الرقمي.

وتعتبر «klip» الحل الوحيد من نوعه والمصمم لتوفير خدمات الدفع الرقمية بين جميع العملاء والتجار في الإمارات.

وتمتاز منصة النقد الرقمي «klip» بمستويات متقدمة من الأمان والأداء والتوافقية، وتهدف إلى الحدّ من استخدام الأوراق النقدية التقليدية، والمساعدة في التحول في الإمارات نحو مجتمع خالٍ تماماً من التداولات النقدية عبر توفير بديل رقمي. وقالت هناء الرستماني، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي الأول: «يتطلع المستهلكون إلى الاستفادة من أحدث الحلول الرقمية في شتى المجالات، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمدفوعات والمشتريات».

من جانبه، قال سوبروتو سوم، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك المشرق: «ارتكز بنك المشرق منذ نشأته، وطوال مسيرته الممتدة لأكثر من نصف قرن من الزمن على استراتيجية تنموية واضحة تتمثل في دعم كافة المبادرات التي من شأنها تعزيز القطاع المصرفي.

وأضاف فينس كوك، الرئيس التنفيذي لبنك الفجيرة الوطني: بصفتنا بنكاً وطنياً، نحن فخورون بلعب دور ريادي في التحول الرقمي للخدمات المصرفية في الدولة.

وقال خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لماستركارد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «يعتبر تطوير منظومة الدفع المحلية أمراً بالغ الأهمية لتطوير اقتصاد رقمي قوي من شأنه التأثير إيجابياً على المجتمعات».

وقال محمد الجياش، رئيس مجلس إدارة شركة «محفظة الإمارات الرقمية»: «نحن مسرورون بإطلاق منصة» klip «الجديدة للنقد الرقمي بالتعاون مع ثلاثة من شركائنا الروّاد، الذين نُشيد بالتزامهم بالعمل معنا على تطوير الاقتصاد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأضاف «التخلّص من تداول الأوراق النقدية التقليدية يحقق توفيراً هاماً للشركات، كما يعزز ازدهار الشركات الصغيرة».