«كهرباء دبي» تدعو إلى فحص التوصيلات الداخلية للمياه

دبي (وام)

دعت هيئة كهرباء ومياه دبي متعامليها إلى إجراء فحوص دورية للتوصيلات الداخلية للمياه في منازلهم ومبانيهم ومنشآتهم للكشف عن أي تسريبات في التمديدات وإصلاحها بالاستعانة بشركات متخصصة لتجنب الهدر.

وأكدت خولة المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي في الهيئة أن كفاءة أنظمة الهيئة في اكتشاف أي خلل في التوصيلات الخارجية قبل العداد، مشيرة إلى أن نطاق مسؤولية الهيئة في التوصيلات والصيانة ينحصر حتى العداد فقط، بينما تقع مسؤولية التوصيلات الداخلية بعد العداد على عاتق المتعامل.