معهد ألماني يرفع توقعاته للناتج المحلي الإجمالي

برلين (رويترز)

قال المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي.آي.دبليو) أمس الخميس، إنه يتوقع تراجع اقتصاد البلاد ستة بالمئة في العام الجاري، بسبب جائحة فيروس كورونا، معدلاً بالرفع تقديراً سابقاً لانكماش 9.4 بالمئة.

وقال كلاوس ميشيلسن المحلل لدى المعهد: «الاقتصاد الألماني يبلي بلاء حسنا، بالنظر إلى الظروف».

وبالنسبة للعام القادم، رفع المعهد توقعه لنمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.1 بالمئة من ثلاثة بالمئة في يونيو، لكنه حذر من أن الجائحة قد تظل تؤدي إلى انتكاسات.

وقال مارسيل فراتسشر رئيس المعهد: «سيكون من الخطأ الاعتقاد بأن الأزمة ستنتهي سريعاً». وانكمش الاقتصاد الألماني بمعدل غير مسبوق عند 9.7 بالمئة في الربع الثاني، وكان من المنتظر أن يصاحب الانكماش موجة من الإفلاس والبطالة الكبيرة، لولا إجراءات مضادة اتخذتها الحكومة.