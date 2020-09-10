صندوق النقد العربي يقدم قرضاً جديداً للأردن

قدّم صندوق النقد العربي قرضاً تلقائياً جديداً للمملكة الأردنية الهاشمية بقيمة 41 مليون دولار بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للمملكة ويلبي الاحتياجات الطارئة.

وقع على القرض عن المملكة الأردنية الهاشمية معالي الدكتور محمد العسعس، وزير المالية وعن الصندوق معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي.

كانت المملكة الأردنية الهاشمية قامت في مايو 2020 بسحب الدفعة الثانية من قرض تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي بقيمة 38 مليون دولار لدعم جهود الإصلاح ومواجهة التحديات المختلفة.

كما يدرس الصندوق، في الوقت الحالي، طلبات من عدد من الدول الأعضاء للاستفادة من موارده المالية ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.