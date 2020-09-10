الذهب يستقر قرب أعلى مستوى في أسبوع

استقر الذهب قرب أعلى مستوى في أسبوع اليوم الخميس مدعوماً بانخفاض الدولار لكن ظل تداوله في نطاق ضيق يبلغ ثمانية دولارات حيث أحجم المستثمرون عن القيام برهانات كبيرة قبيل قرار بشأن السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي يصدر في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة 0511 بتوقيت جرينتش، استقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1946.25 دولار للأوقية (الأونصة) بعدما سجل أعلى مستوى منذ الثالث من سبتمبر عند 1950.51 دولار للأوقية أمس الأربعاء.

كما استقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب عند 1954.90 دولار للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة عند 27.02 دولار للأوقية، ولم يطرأ تغير يذكر على البلاتين وسجل 916.18 دولار للأوقية فيما ارتفع البلاديوم واحداً بالمئة إلى 2294.42 دولار للأوقية.