«الطيران المدني» تؤكد التزامها بضمان العودة الآمنة لطائرة بوينج B737 MAX إلى أجواء الإمارات

أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، التزام الهيئة بضمان العودة الآمنة لطائرة بوينج B737 MAX إلى أجواء دولة الإمارات.

وقال السويدي - في تصريحات بشأن إعادة تشغيل طائرة بوينج B737 MAX في أجواء الإمارات، إن الهيئة العامة للطيران المدني تواصل العمل بشكل مكثف مع إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، وشركة بوينج والناقلات الوطنية الإماراتية، للتوصل إلى الحلول المتعلقة بإعادة التشغيل. وأوضح السويدي أن عودة الطائرة للخدمة تتوقف على مدى سرعة تطبيق الإجراءات التصحيحية التي ستلي اختبارات الطيران التي قامت بها شركة بوينج مؤخراً، كإجراءات تحديث نظام تعزيز خصائص المناورة «MCAS»، وتحديث إجراءات تدريب الطيارين، بالإضافة إلى اختبار جاهزية تشغيل جميع الطائرات قبل عودتها إلى الخدمة. وأشار إلى أنه تم تشكيل فريق متخصص من الهيئة لمراقبة أنشطة الاعتماد ومدى تطبيق الإجراءات التصحيحية، والذي يقوم أيضاً بالتواصل مع وكالة سلامة الطيران الأوروبية للاستفادة من النهج الذي اتبعوه في عودة الطائرة للأجواء بشكل آمن، والمتوقع أن يتم ذلك خلال الربع الأخير من العام الجاري 2020.