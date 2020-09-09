«أدنوك»: تحديث خطوط أنابيب ومحطة جبل الظنة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت أدنوك البرية، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ترسية عقدين للأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد لتحديث خطي أنابيب رئيسين لنقل النفط الخام، وكذلك منشآت تخزين النفط الخام في محطة جبل الظنة بإمارة أبوظبي.

وفازت بالعقود، التي تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 899.9 مليون درهم (245 مليون دولار)، كل من شركة هندسة أنابيب البترول الصينية المحدودة- أبوظبي، وشركة تارجت للإنشاءات الهندسية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها.

وستتم إعادة توجيه نحو 50% من القيمة الإجمالية للعقدين إلى الاقتصاد المحلي، من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، ما يؤكد التزام الشركة المستمر بتعزيز المحتوى المحلي أثناء تنفيذ الاستثمارات المسؤولة، لتحقيق استراتيجيتها المتكاملة 2030 للنمو الذكي، والمساهمة في الوقت ذاته في دعم جهود التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدولة.

عقود جديدة

وقال ياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي لدائرة الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أدنوك: «تساهم عقود الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد، التي قامت أدنوك بترسيتها، في زيادة القدرة الاستيعابية لاثنين من خطوط أنابيب البترول الرئيسة التابعة لها، وتحديث محطة جبل الظنة لتمكينها من تسلم النفط المستخرج من حقل زاكوم العلوي والخام المنتج خارج الدولة، وتسليمه إلى مشروع مصفاة الرويس غرب، وجاءت ترسية العقدين في أعقاب مناقصة شهدت منافسة كبيرة بين عدد من الشركات، ما يعكس نجاح منهجية أدنوك في تبني الاستثمارات الذكية للارتقاء بالأداء وزيادة الربحية من أصولها». وأضاف: «سوف يعود جزء كبير من قيمة هذه العقود بالفائدة على الاقتصاد المحلي، من خلال برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة، وذلك تماشياً مع التزامنا بخلق وتعزيز القيمة لدولة الإمارات، في الوقت الذي نعمل فيه على زيادة الربحية من أعمالنا في الاستكشاف والتطوير والإنتاج، وتحقيق أهداف استراتيجيتنا 2030 للنمو الذكي».

وتبلغ قيمة عقد الأعمال الهندسية والمشتريات والتشييد، الذي فازت به شركة هندسة أنابيب البترول الصينية المحدودة- أبوظبي، نحو 496.8 مليون درهم (135 مليون دولار).

وستتم إعادة توجيه نحو 45% من قيمة العقد، المتوقع تنفيذه في غضون 30 شهراً، إلى الاقتصاد المحلي، عبر برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

زيادة القدرة

وستعمل شركة هندسة أنابيب البترول الصينية المحدودة- أبوظبي، على استبدال اثنين من خطوط الأنابيب التي تنقل خام مربان عالي الجودة من حقول باب وبوحصا وحقل شمال شرق باب وجنوب شرق إلى محطة جبل الظنة لزيادة القدرة الاستيعابية لخطوط الأنابيب بأكثر من 30%. وتبلغ قيمة العقد الذي تمت ترسيته على شركة تارجت للإنشاءات الهندسية، حوالي 403.7 مليون درهم ( 110 ملايين دولار). وستتولى الشركة بموجب بنود العقد، مسؤولية تحديث مرافق تسلم النفط الخام في محطة جبل الظنة.