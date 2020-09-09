«طيران الإمارات» تستأنف رحلات موسكو 11 سبتمبر

دبي (الاتحاد)

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى مطار موسكو دوموديدوفو برحلتين في الأسبوع، اعتباراً من 11 سبتمبر الجاري.

وبذلك سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها طيران الإمارات في أوروبا إلى 26 مدينة، لتتيح لعملائها عبر العالم مزيداً من خيارات السفر إلى أوروبا، وتوفر لعملائها في روسيا الاتحادية مجدداً فرص السفر بأمان وسلامة عبر دبي إلى الشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا.

وتعكف طيران الإمارات على استعادة شبكة خطوطها تدريجياً، وتعمل بالتنسيق مع السلطات الدولية والمحلية لاستئناف عمليات الركاب لتلبية الطلب على السفر، مع وضع صحة وسلامة عملائها وطاقمها ومجتمعاتها على رأس قائمة أولوياتها.