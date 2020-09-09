13.6 مليار درهم تسهيلات لـ«الصناعة» و«الأعمال» بدبي

دبي (وام)

بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها بنوك دبي لقطاعي الصناعة والأعمال في الإمارة نحو 13.6 مليار درهم، خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري الأمر الذي يعد مؤشراً على استمرار نشاط القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الداعمة، سواء للاقتصاد المحلي، أو الوطني بشكل عام.

وارتفع إجمالي الرصيد التراكمي للتسهيلات التي حصل عليها قطاعا الصناعة والأعمال في الإمارة إلى 391.8 مليار درهم في نهاية شهر يونيو من العام الجاري، مقارنة مع 378.2 مليار درهم في ديسمبر 2019 حسب الإحصائيات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وقال حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي في تصريح لوكالة أنباء الإمارات«وام» إن التسهيلات التي تقدم لقطاع الصناعة في الدولة تندرج ضمن جهود القيادة الرشيدة لتنويع الاقتصاد وركائز النمو المستقبلية، وترسيخ مكانة الدولة وجهة رائدة للصناعة في المنطقة.