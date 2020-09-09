%100 نسبة توافر شبكات مقاسم الثابت والمتحرك

أبوظبي (وام)

أظهر تقرير جودة الخدمات لشبكات الهاتف المتحرك والثابت في دولة الإمارات، الصادر أمس عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، توافر شبكات المقاسم للمرخص لهما «اتصالات» و«دو» في قطاع الاتصالات بنسبة 100% خلال العام 2019، وهي نسبة تعتبر عالية، مقارنة بالنسبة المحددة لهما والبالغة 99.9%.

ويستند إعداد مثل هذه التقارير على المعلومات التي يتم تسليمها من قبل الشركات المرخص لها «اتصالات» و«دو»، كل 3 أشهر، لهيئة تنظيم الاتصالات. ويتم قياس هذه المؤشرات بمعدل المتوسط شهرياً، والتي تشمل أكبر عدد ممكن من التمثيل الإحصائي لحالة الشبكة.

وتشمل مؤشرات الأداء لجودة الخدمات.. خدمات الصوت عبر شبكة الهاتف الثابت، من حيث توافر الشبكة في المقاسم ونسبة فاعلية الشبكة، وذلك بالإضافة إلى خدمات الصوت عبر شبكة الهاتف المتحرك، من حيث أيضاً توافر الشبكات للمقاسمة والراديو، ونسبة نجاح إتمام المكالمات وانقطاعها، ونجاح إنشاء المكالمات.

وتفصيلاً، فقد بلغت نسبة توافر شبكات الراديو لشركة اتصالات 100% خلال العام 2019.. فيما وصلت بالنسبة لشركة «دو» 99.4%، وفقاً للتقرير ذاته.

ووصلت نسبة نجاح تمام المكالمات الهاتفية للمتحرك، من خلال شبكة الجيلين الثاني والثالث، بواقع 99.7% و100 % على التوالي لشركة اتصالات، و98.5% و99.9% لشركة «دو».

وعلى مستوى نجاح إنشاء المكالمات على شبكتي الجيلين الثاني والثالث 99.8% و100% بالنسبة لشركة اتصالات، و99% و99.9% لشركة «دو». وأظهر التقرير تحسناً واضحاً في خدمات الصوت عبر الهاتف الثابت خلال العام 2019.