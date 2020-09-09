الإمارات تشارك في اجتماع أممي لوزراء المالية

دبي (الاتحاد)

شارك معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ممثل عن دولة الإمارات العربية المتحدة، في اجتماع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على مستوى وزراء المالية، والذي عقد عبر تقنيات الاتصال المرئي، بهدف مناقشة مبادرة «تمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 في عصر جائحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) وما بعده»، والعمل على إطلاق استجابة متعددة الأطراف ومنسقة وشاملة لمواجهة الجائحة، وآثارها على الاستقرار المالي العالمي.

وخلال الاجتماع، استعرض معالي عبيد حميد الطاير جهود دولة الإمارات العربية المتحدة الرائدة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى المنطقة، وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على الاستمرار في تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق هذه الأهداف على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقال معاليه: «تعتمد سرعة التعافي من تداعيات أزمة انتشار جائحة كوفيد-19 على زيادة تبني الدول للبرامج والأساليب المبتكرة القابلة للتطوير، وذلك بهدف تنويع وتمكين تمويل أهداف التنمية المستدامة 2030».

وأطلقت مبادرة «تمويل أجندة التنمية المستدامة 2030 في عصر جائحة وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) وما بعده» لأول مرة في 28 مايو 2020.