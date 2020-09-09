«البيئة» و«الطاقة النووية» يؤكدان الحفاظ على التنوع البيولوجي

أبوظبي (الاتحاد)

أكدت هيئة البيئة - أبوظبي استمرار تعاونها مع مؤسسة الإمارات للطاقة النووية لضمان المحافظة على البيئة والتنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي، بعد اكتمال الربط الناجح والآمن لأولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية مع شبكة الكهرباء الرئيسة لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال محمد إبراهيم الحمادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: «منذ بدء العمليات الإنشائية لمحطات براكة للطاقة النووية السلمية في العام 2012 حرصنا على حماية البيئة المحيطة بها من خلال تبني أفضل الممارسات الخاصة بمعايير حماية البيئة، وتطبيق الإجراءات العالمية المعتمدة للحفاظ على الموائل الطبيعية وترشيد موارد الطاقة والمياه، ما يضمن التزام عمليات تطوير وتشغيل محطات براكة بأعلى معايير الاستدامة البيئية».

وقالت شيخة سالم الظاهري، الأمين العام للهيئة: «الإنجاز الاستراتيجي يتوج التعاون والعمل الدؤوب والمكثف خلال اثنتي عشرة سنة من تضافر الجهود التي بذلتها مختلف الجهات الحكومية المحلية على مستوى إمارة أبوظبي والجهات المعنية الاتحادية مع هيئة البيئة - أبوظبي، تحقيقا لرؤية الحكومة والقيادة الرشيدة، ولمواكبة الطفرة التطويرية العمرانية التي تعيشها الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام وما تطلبه من مقومات الاستدامة البيئية وخاصة المياه والكهرباء».

من جهتها، قالت شيخة أحمد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية بالهيئة »كان لتقييم الأثر البيئي الاستراتيجي، والشروط البيئية المرجعية، وتقييم الأثر البيئي غير النووي، وتقييم خطط الإدارة البيئية الإنشائية لتشييد المحطة التي طلبتها الهيئة، انعكاس واضح في المحافظة على جودة المياه البحرية بالمحيط البحري لمشروع محطات براكة للطاقة النووية.