«ميبا»: «كورونا» ترفع الطلب على الطيران الخاص

دبي (الاتحاد)

أكد علي أحمد النقبي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «ميبا»، أن تداعيات جائحة كورونا ستزيد الحاجة إلى ترسيخ التباعد الجسدي عند السفر الجوي، الأمر الذي سيسهم في زيادة الطلب على الرحلات الجوية الخاصة ونمو في قطاع طيران رجال الأعمال.

وأشار النقبي إلى وجود العديد من الفرص المستقبلية لتطوير قطاع طيران رجال الأعمال على الصعيد العالمي عموماً، ومنطقة الشرق الأوسط خصوصاً، ودعا النقبي إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار أنواع الطائرات التي ستقوم الشركات بالاستثمار فيها، حيث من المرجح أن تغدو مباني المطارات الأصغر حجماً، إلى جانب عدد أقل لطاقم الطائرة، الحل الأمثل للتعامل مع جائحة كوفيد-19 بشكل أكثر فاعلية.

وقال النقبي: «لطالما كان طيران رجال الأعمال يتمتع بتحقيق مسافات التباعد الجسدي، وبالتالي فإنه من السهل على الشركات العاملة في هذا القطاع أن تتكيف مع الشروط والعادات الجديدة، ولذلك فإننا نتوقع أن نشهد زيادة في الطلب على الرحلات الجوية الخاصة، إذ تتغير في الوقت الراهن سلوكيات بعض الأشخاص الذين باتوا يفضلون الطيران الخاص، بعد أن اعتادوا على السفر الجوي التجاري».

وأوضح أن 2020 كان عاماً صعباً لطيران رجال الأعمال بشكل عام، حيث واجهت العديد من الشركات تحديات كبيرة، كادت تؤدي بعدد منها لتصفية أعمالها، كما نوه إلى صعوبة تنبؤ مستقبل القطاع بشكل صحيح حتى نهاية هذا العام، نظراً لاعتماده على قرارات الحكومات في مختلف البلدان.

وتوقع النقبي معدلات تعافٍ بطيئة للقطاع خلال العام الجاري، آملاً أن تنتهي هذه الأزمة العالمية قبل نهاية عام 2020، كما توقع أن يسجل قطاع طيران رجال الأعمال نمواً خلال العام 2021، مؤكداً على أن الصحة والسلامة هما أولوية قصوى بالنسبة للقطاع، وألقى النقبي الضوء على الدور الذي لعبه اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال هذه الجائحة.