«تبريد» تغلق قرضاً مشتركاً بقيمة 692 مليون دولار

دبي (الاتحاد)

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن الإغلاق الناجح لقرض مشترك ضمن اتفاقية تسهيل ائتماني لأجل محدد تم تمويله من قبل بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود في مارس 2020، وذلك في إطار تمويل عملية الاستحواذ على 80% من نشاط «إعمار العقارية» لتبريد منطقة وسط مدينة دبي.

وبلغت قيمة القرض 692 مليون دولار، ويمتد لفترة 5 سنوات (حتى مارس 2025)، وتم هيكلته على أساس تسهيلات متعددة الشرائح، ويتألف من شقين إسلامي وتقليدي، وعلى الرغم من التقلبات غير المسبوقة في سوق القروض واضطراب الأسعار بسبب الأوضاع الاقتصادية الحالية، تم إغلاق القرض المشترك بنجاح وتجاوز المبلغ المطلوب، واكتتاب مجموعة متنوعة من تسعة بنوك دولية وإقليمية ومحلية.

وبالإضافة إلى تمويل استحواذ «تبريد» على نشاط التبريد في وسط مدينة دبي، سيدعم القرض أيضاً تطوير محطة تبريد مناطق جديدة ومتطورة في وسط دبي، وتوفر منظومة تبريد المناطق الحالية لمنطقة وسط مدينة دبي 148.471 طن تبريد، عبر شبكة توزيع المياه المُبردة، تنتجها ثلاث محطات تبريد مترابطة.

وقال بدر اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»: «يؤكد نجاحنا في جمع القرض المشترك، مكانة الشركة الراسخة وشراكاتها مع المصارف الكبرى وثقة الأسواق المالية في مشاريعنا التوسعية، سواء في دبي أو على مستوى المنطقة».