«جني أرباح» يضغط على الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

قادت عمليات جني أرباح على أسهم البنوك خلال جلسة تداولات الأمس، أسواق الأسهم المحلية إلى الإغلاق على انخفاض طفيف، في حين استمرت مستويات السيولة قريبة من معدلات تداولاتها اليومية في الأسابيع القليلة الماضية، وبلغت 690 مليون درهم.

وتوزعت التداولات على 381 مليون درهم استحوذ عليها سوق العاصمة أبوظبي، فيما بلغت قيمة التداولات في سوق دبي المالي 309 ملايين درهم.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 4509 نقطة متراجعاً بنسبة طفيفة بلغت 0.24%، فيما أغلق مؤشر سوق دبي المالي متراجعاً بنسبة0.62%، عند مستوى2273.63 نقطة.

وشهدت جلسة التداول في سوق العاصمة إبرام 2369 صفقة تم من خلالها تداول 119 مليون سهم، واستقرت القيمة السوقية للشركات المدرجة في السوق عند مستوى 676.6 مليار درهم.

وتصدر سهم بنك أبوظبي الأول قائمة الأسهم الأكثر تداولات ليوم أمس، حيث بلغت قيمة الصفقات التي أبرمت على السهم 79 مليون درهم، لكن السهم أغلق منخفضاً بنسبة 0.35% عند سعر الإغلاق البالغ 11.38 درهماً للسهم.

تلاه التداولات على أسهم الشركة العالمية القابضة، بقيمة 75 مليون درهم، والتي عاد سهمها أمس للارتفاع مسجلاً مكاسب بنسبة 0.11% عند سعر الإغلاق البالغ 37.060 درهما.

كما استحوذت التداولات على أسهم الدار العقارية على 59 مليون درهم، ما يمثل حصة كبيرة من القيمة الإجمالية للتداول خلال الجلسة، وأغلق السهم مرتفعاً بنسبة 0.98% عند مستوى 2.070 درهم.

وبلغت قيمة التداولات على أسهم بنك أبوظبي التجاري 53 مليون درهم، وأغلق السهم على سعر 5.500 درهم بانخفاض نسبته 0.9%.

وسجلت التداولات على أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي ما قيمته 29 مليون درهم، وأغلق السهم مرتفعاً بنسبة 1.96% عن سعر الإغلاق البالغ 4.17 درهم للسهم.

إلى ذلك شهدت جلسة التداول في سوق دبي المالي إبرام 5605 صفقات على أسهم 35 شركة مدرجة بالسوق، تم من خلالها تداول 392 مليون سهم بقيمة بلغت 309 ملايين درهم. وكانت محصلة التداولات في سوق دبي ارتفاع أسعار 10 شركات، مقابل انخفاض أسعار أسهم 19 شركة، واستقرار أسعار 6 شركات دون تغيير، مقارنة مع أسعار إغلاقها الرسمية المسجلة أول أمس.

وتصدرت التداولات على أسهم شركة «سلامة» قائمة الأكثر تداولاً من حيث القيمة، والتي بلغت 53 مليون درهم، وأغلق السهم مرتفعاً بنسبة 4.62% عند مستوى 0.746 درهما للسهم.

وأما التداولات على أسهم بنك الإمارات دبي الوطني، فقد بلغت 33 مليون درهم وكانت محصلتها تراجع سعر السهم إلى 10.70 درهم للسهم بانخفاض نسبته 2.72%.