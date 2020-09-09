«استثمر في الشارقة» تبحث تداعيات كوفيد- 19

الشارقة (الاتحاد)

عقد مكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة)، التابع لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، مؤخراً، ندوة افتراضية بعنوان «خطة المحفزات الحكومية والفرص الاستثمارية للشركات»، بالتعاون مع «مجلس الأعمال الصيني» في دولة الإمارات. وجاءت الندوة في إطار جهود مكتب (استثمر في الشارقة) الرامية لتعريف الشركات الصينية العاملة في إمارة الشارقة والمستثمرين الصينيين المشاركين في الندوة، بمزايا وفوائد الحوافز والخدمات المتكاملة التي توفرها المؤسسات والهيئات الحكومية في الإمارة، بهدف ضمان استدامة أعمال الشركات، حيث لاقت الحزم التحفيزية التي أطلقتها حكومة الشارقة لدعم الشركات المتأثرة بتداعيات جائحة كورونا استحسان الشركات العاملة في الإمارة والدولة.