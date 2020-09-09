«فلاي دبي»: تقنية لتتبع دورة تنظيف أغطية المقاعد

دبي (الاتحاد)

بدأت فلاي دبي، استخدام أحدث التقنيات الخاصة، لتعقب دورة التنظيف في مقاعد الطائرات، والتي تتيح متابعة وتعقب لكل غطاء مقعد للمساعدة في الحفاظ على أعلى معايير النظافة والسلامة على متن الطائرة.

وقال بيان صادر أمس: «يتم فحص أغطية المقاعد عند إزالتها من الطائرة، ويتم إخراج أي غطاء مقعد وصل إلى الحد الأقصى لعدد دورات التنظيف الخاصة به، يتم مسح الأغطية المتبقية مرة أخرى في وقت إرسالها إلى الغسيل، ويتم تعقبها ووضع علامات عليها في مراحل مختلفة من التنظيف، لتتبع دورات التنظيف الخاصة بها وعمرها».

وقال ميك هيلز، نائب الرئيس الأول للهندسة والصيانة في فلاي دبي: «نحن نبحث دائماً عن طرق جديدة ومبتكرة لمساعدتنا على تحسين الكفاءة، توفر حلول RFIDAeroTrack المساعدة في إدارة تنظيف أغطية المقاعد لدينا، باستخدام أحدث التطورات في التكنولوجيا».