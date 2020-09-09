«دبي العالمي» يوسع الإطار التنظيمي للشركات «المحددة»

دبي (الاتحاد)

أعلن مركز دبي المالي العالمي، عن توسيع نطاق الإطار التنظيمي الجديد لنظام الشركات «المحددة»، بهدف استقطاب أعمال وشركات جديدة لتأسيس أنشطتها، وفق هياكل تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية.

ويتيح المركز المالي الفرصة للاستفادة من توسعة الإطار التنظيمي لمختلف الشركات، بدءاً من الشركات العائلية، إلى شركات التكنولوجيا المالية، والجهات الحكومية والشركات المالية التنظيمية.

وتستخدم الهياكل التنظيمية للشركات في هيكلة التمويلات، مثل تمويل قطاع الطيران، والتمويلات الجماعية، وإدارة الأصول والاحتفاظ بها.

ويشمل النظام الموسّع جميع أنواع الشركات المسجّلة في مركز دبي المالي العالمي، باستثناء قطاع التجزئة، كما تشمل المساهمين والمالكين النهائيين (UBO) لهذه الشركات والمؤسسات التابعة لها، بما في ذلك جميع الشركات العائلية التي تتمتع بحضور كبير في دولة الإمارات.

ويوفر الإطار التنظيمي الجديد للشركات المستفيدة خيارات مكتبية مرنة، حيث تتيح لهم استخدام مساحات العمل المشترك، أو مشاركة المكاتب مع الشركات المسجّلة لدى المركز المالي.

وفي هذا الإطار، قال سلمان جيفري، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال في سلطة مركز دبي المالي العالمي: «نجح مركز دبي المالي العالمي، منذ إدخال الإطار التنظيمي الجديد للشركات «المحددة»، حيز التنفيذ خلال الربع الأخير من العام الماضي، بضم أكثر من 200 شركة، ونسعى من خلال توسيع نطاق هذا الإطار إلى استقطاب المزيد من الشركات لإدارة هيكلية أعمالهم من حيث التكلفة، تتوافق مع أعلى المعايير العالمية».

وأضاف: «أصبح المركز المالي وجهة إقليمية تساعد الشركات على توسيع أعمالها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا الواعدة بالكثير من الفرص، ويسمح هذا النظام للشركات بتبسيط هياكلها، وفقاً للأطر القانونية والتنظيمية الرائدة التي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي».