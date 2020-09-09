اقتصادية رأس الخيمة تصادر 1.8 مليون منتج مقلد

رأس الخيمة (الاتحاد)

صادرت اقتصادية رأس الخيمة 1.779.477 منتجا مُقلَّدا لبضائع ترجع لــ 3 علامات تجارية كبرى على مستوى العالم، منذ بداية العام الجاري. وتنوعت بين لوازم منزلية وأخرى شخصية، مثل المنظفات والمعقمات، وحقائب كبيرة، وحقائب يدوية، وساعات يدوية، ونظارات، وأقلام ومحافظ النقود. وتصدرتها بضائع المنظفات التي بلغت 1.777.072 منتجا.

وأشار يوسف البلوشي -مدير قسم الحماية التجارية بالدائرة- إلى أن المتلاعبين بالمنتجات استغلوا فترة انتشار جائحة كورونا المستجد، وإقبال وحرص أفراد المجتمع الكبير على شراء المعقمات بصورة مستمرة، لإنتاج عدد كبير من المواد المغشوشة.

وذكر أنه تم تنفيذ عملية الضبط، بالتعاون بين اقتصادية رأس الخيمة، وشرطة رأس الخيمة، لمستودعات بالإمارة في شهر مارس الماضي، وتم العثور على عبوات منظفات فارغة وأخرى معبأة، وملصقات وصناديق تعبئة وتخزين تحمل شعارات علامات تجارية مختلفة، داخل أحد المصانع بمنطقة أذن، جنوب الإمارة.