طيران الإمارات تعيد موسكو إلى شبكة خطوطها

أعلنت طيران الإمارات أنها سوف تستأنف خدمات الركاب إلى مطار موسكو دوموديدوفو برحلتين في الأسبوع، اعتبارا من 11 سبتمبر الجاري، ليرتفع بذلك عدد المحطات التي تغطيها في أوروبا إلى 26 مدينة.

وتتيح طيران الإمارات بهذه الخطوة لعملائها عبر العالم مزيداً من خيارات السفر إلى أوروبا وتوفر لعملائها في روسيا الاتحادية مجددا فرص السفر بأمان وسلامة عبر دبي إلى الشرق الأوسط ومنطقة حوض المحيط الهادئ الآسيوية وأفريقيا.

وتعكف طيران الإمارات على استعادة شبكة خطوطها تدريجيا وتعمل بالتنسيق مع السلطات الدولية والمحلية لاستئناف عمليات الركاب لتلبية الطلب على السفر، مع وضع صحة وسلامة عملائها وطاقمها ومجتمعاتها على رأس قائمة أولوياتها، ومع إضافة موسكو سيرتفع عدد المحطات التي تغطيها شبكة خطوط طيران الإمارات العالمية إلى 85 مدينة.

وستعمل رحلات طيران الإمارات إلى موسكو يومي الجمعة والسبت حيث تغادر الرحلة «ئي كيه 133» مطار دبي الدولي في أيام الجمعة الساعة 10:10 وتصل إلى موسكو في الساعة 2:25 بعد الظهر، فيما تقلع رحلة العودة «ئي كيه 134» مطار موسكو دوموديدوفو في الساعة 5:35 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 11:35 ليلا، وفي أيام السبت تغادر الرحلة «ئي كيه 131» دبي في الساعة 4:15 عصرا وتصل إلى موسكو في الساعة 8:30 مساء، وتغادر رحلة العودة «ئي كيه 132» موسكو في الساعة 11:20 ليلا وتهبط في مطار دبي الدولي في الساعة 5:30 صباح اليوم التالي (جميع المواعيد بالتوقيت المحلي لكل من دبي وموسكو).



