النفط يواصل التراجع وسط تنامي المخاوف من كورونا

تراجعت العقود الآجلة للنفط مجددا اليوم الأربعاء بعد هبوط حاد في الجلسة السابقة، إذ تسبب ارتفاع حالات الإصابة بكوفيد-19 في بعض الدول في تقويض الآمال بتعاف منتظم للطلب العالمي.

وتراجع خام برنت 25 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 39.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0455 بتوقيت جرينتش بعد أن هبط ما يزيد عن خمسة بالمئة أمس الثلاثاء لأقل من 40 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يونيو.

ونزل الخام الأميركي 28 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 36.48 دولار للبرميل بعد أن انخفض نحو ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة.

ويُتداول الخامان القياسيان عند نحو أدنى مستوى في ثلاثة أشهر.



