محمد الشرفاء رئيساً لمجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية

أبوظبي(الاتحاد)

أعلنت «القابضة» (ADQ) عن تعيين معالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيساً لمجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال محمد حسن السويدي، الرئيس التنفيذي لـ«القابضة»): «تلتزم «القابضة» بتحفيز وتعزيز أسواق التداولات وقطاع الخدمات المالية في إمارة أبوظبي، ومن هذا المنطلق فإن سوق أبوظبي للأوراق المالية يشكّل أحد الركائز الرئيسة لإرساء سوق مالي عالمي يتمتع بالنمو المستمر والمتانة والمقومات العصرية.

ولا شك أن معالي محمد علي الشرفاء الحمادي يمتلك خبرات واسعة تدعم منصبه الجديد رئيساً لمجلس إدارة السوق، للمساعدة في تطوره والتقدم بثقة نحو المستقبل.

ويجدر الإشارة إلى أن الحمادي يشغل منصب رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وهو عضو في مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي.