مخاوف الطلب تهوي بأسعار النفط

عواصم (رويترز)

هبطت أسعار النفط أكثر من خمسة بالمئة أثناء التعاملات أمس الثلاثاء إلى أدنى مستوياتها منذ يونيو مع تعرضها لضغوط من قلق بأن تعافي الطلب على الخام قد يضعف بينما تتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم.

وتراجعت عقود خام برنت القياسي العالمي 2.18 دولار، أو 5.2 بالمئة، إلى 39.83 دولار للبرميل بحلول الساعة 1400 بتوقيت جرينتش وهو أدنى مستوى منذ الخامس والعشرين من يونيو.

وهبطت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 2.99 دولار، أو 7.5 بالمئة، إلى 36.78 دولار للبرميل.

إلى ذلك، هوى المؤشر ناسداك ما يزيد على ثلاثة بالمئة عند الفتح أمس الثلاثاء إذ باع المستثمرون أسهم تسلا وغيرها من شركات التكنولوجيا ذات الثقل، بينما تأثرت المعنويات سلباً بفعل تنامي التوتر بين الولايات المتحدة والصين ومخاوف بشأن تعثر تعافي الاقتصاد.

ونزل المؤشر ناسداك المجمع 412.44 نقطة أو ما يعادل 3.65 بالمئة إلى 10900.70 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 208.08 نقطة أو 0.74 بالمئة إلى 27925.23 نقطة، فيما نزل المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 55.08 نقطة أو ما يعادل 1.61 بالمئة إلى 3371.88 نقطة.

وقلصت الأسهم من تراجعاتها مع إعلان مسؤول بالبيت الأبيض عن تفاؤله من قرب التوصل إلى اتفاق لإطلاق حزمة تحفيزية جديدة، بيد أن عمليات البيع واصلت سيطرتها علي الأسواق في موجة تصحيح بعد الارتفاعات القوية التي حققتها خلال الأشهر الماضية.