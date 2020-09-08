10 برامج تنموية للتعاون بين الإمارات وكوريا الجنوبية

أبوظبي (الاتحاد)

انطلقت أعمال الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية الإماراتية – الكورية المشتركة، التي انعقدت افتراضياً، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي نامكي هونغ نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية كوريا الجنوبية، وبحضور معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وعدد من المسؤولين والمعنيين من البلدين، حيث شهدت اللجنة الاتفاق على تعزيز سبل التعاون وفق 10 قطاعات وبرامج حيوية واستراتيجية.

المستجدات الاقتصادية

وناقش الجانبان، المستجدات الاقتصادية العالمية، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على التجارة العالمية، معربين عن ارتياحهما لمعدلات التبادل التجاري بين البلدين خلال السنوات الماضية.

واتفق الجانبان، على العمل عن كثب لتعزيز تجارتهما غير النفطية، وتبادل الخبرات والمعرفة، وتعزيز الوصول إلى الفرص التنموية في أسواق البلدين.

كما تمت مناقشة التعاون والاستثمار المشترك، بهدف التصنيع والإنتاج التجاري لقطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتكنولوجيا الجيل الخامس والزراعة الذكية والاقتصاد الأخضر والطاقة والطاقة المتجددة والعلوم والابتكار في القطاعات الطبية والزراعية، إضافة إلى التعليم والسياحة والخدمات المالية والنقل.

كما تم الاتفاق على توقيع مذكرة تفاهم، بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات مع الجانب الكوري الجنوبي، لتفعيل أطر التعاون المتعلقة بمشاركة كوريا الجنوبية في معرض إكسبو، المقرر تأجيله إلى العام المقبل، مراعاةً للإجراءات الاحترازية المطبقة عالمياً نتيجة جائحة كوفيد 19.

وقال معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: إن العلاقات الثنائية والاقتصادية بين دولة الإمارات وكوريا الجنوبية قائمة على تاريخ طويل من الصداقة والاحترام المتبادل، وتشمل معظم القطاعات تقريباً، مؤكداً حرص دولة الإمارات على وضع أطر للتعاون بين البلدين في مجالات التكنولوجيا، بالاستفادة من التجربة الكورية الجنوبية الرائدة عالمياً في هذا الصدد.

وأضاف معاليه، أن التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين بلغ في عام 2019 نحو 5 مليارات دولار، وتضاعف حجم الصادرات الإماراتية إلى كوريا الجنوبية مقارنة بعام 2018، وحققت إعادة التصدير زيادةً بمعدل يقترب من ثلاثة أضعاف.

تعزيز التجارة

وأضاف: «نتطلع من خلال مخرجات هذه اللجنة، إلى تحقيق تعاون أكثر قرباً في مجموعة محددة من المسارات، بما يشمل تعزيز التجارة وزيادة الصادرات الإماراتية إلى السوق الكوري الجنوبي، كما نركز بصورة خاصة على قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، بحيث يتمكن الاقتصاد الإماراتي والكوري من التقدم والعمل معاً، من خلال الاستثمار المشترك في مجالات الابتكار والبحث والتطوير، وصولاً إلى الإنتاج التجاري في قطاعات الاقتصاد الجديد».

وتطرق معاليه، إلى ريادة دولة الإمارات في سرعة الاستجابة المنهجية للتحديات الاقتصادية التي فرضتها جائحة كوفيد-19، حيث أعلنت حكومة دولة الإمارات مؤخراً، إطلاق حزمة مرنة وخطة عامة من 33 مبادرة لدعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مؤكداً أن الوزارة ستعمل من خلال هذه الحزمة على توفير برامج تنموية متكاملة للاقتصاد الوطني، وأن مخرجات هذه الحزمة ستخدم العلاقات الاقتصادية للدولة مع الشركاء العالميين.

فرص متنوعة

من جانبه، أكد معالي نامكي هونغ، نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية بجمهورية كوريا الجنوبية، متانة العلاقات الثنائية والاقتصادية بين البلدين، معرباً عن أهمية وخصوصية الدورة السابعة من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، حيث إنها تصادف الذكرى الأربعين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1980، مشيراً إلى أن البلدين نجحا على مدى العقود الماضية في تطوير تعاون نموذجي في مختلف المحاور الاقتصادية، ولا سيما التبادل التجاري والطاقة والبنية التحتية والرعاية الصحية، ومؤخراً، يمثل بدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي، قصة نجاح جديدة للشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية كوريا الجنوبية.

خطط التعاون تشمل:

1- العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

2- التكنولوجيا الزراعية، بما في ذلك الزراعة الذكية.

3- الطاقة المتجددة، بما في ذلك الاستثمار في مشاريع الطاقة البديلة والنظيفة وتطوير أنظمة مواصلات عامة تتواءم مع نموذج المدن الهيدروجينية.

4- تدوير الموارد.

5- المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة.

6- النفط والغاز.

7- البنية التحتية، بما يشمل المشاريع وتكنولوجيا تحلية المياه.

8- الرعاية الصحية والخدمات الطبية، بما يشمل الاستجابة لجائحة كوفيد 19، وتبادل المعرفة والخبراء في الحقل الطبي.

9- التعليم والسياحة والملكية الفكرية، وخاصة براءات الاختراع.

10- تعزيز قنوات التعاون الحكومي، بما يشمل خطط التنمية الاقتصادية المتوسطة المدى، وسياسات التعامل مع آثار جائحة كوفيد 19 على الاقتصاد.