«كهرباء دبي»: شحن ذكي للسيارات الكهربائية

دبي (الاتحاد)

أطلقت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، خدمة جديدة تتيح لجميع مالكي السيارات الكهربائية، المسجلين في خدمة الشاحن الأخضر، شحن سياراتهم باستخدام تطبيق الهيئة الذكي، عبر مسح رمز الاستجابة السريعة ‏QR code ‬المتوفر ‬في ‬240 ‬محطة ‬من ‬محطات ‬الشاحن ‬الأخضر ‬العامة ‬التابعة ‬للهيئة، ‬بما ‬يتيح ‬لهم ‬شحن ‬سياراتهم ‬باستخدام ‬التطبيق، ‬أو ‬باستخدام ‬بطاقة «‬الشاحن ‬الأخضر»‬.

وقال بيان صادر أمس: «تأتي الخطوة في إطار جهود الهيئة لتعزيز خدماتها الذكية المعتمدة على أحدث التقنيات العالمية، والمتوفرة جميعها عبر موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي، مما يضمن راحة بال المتعاملين، ويتيح لهم إجراء معاملاتهم في أي وقت، ومن أي مكان، بكل سهولة وأمان».

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «تؤمن الهيئة أن المستقبل يتطلب إجراء تحولات ونقلات جذرية تواكب كل التطورات والتغيرات الهائلة التي تجري من حولنا، ونعمل لتحقيق مبادرة دبي 10X ‬التي ‬أطلقها ‬سيدي ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬نائب ‬رئيس ‬الدولة ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬حاكم ‬دبي، ‬رعاه ‬الله، ‬لتطوير ‬خدمات ‬حكومة ‬دبي ‬لتطبق ‬اليوم ‬ما ‬ستطبقه ‬مدن ‬العالم ‬الأخرى ‬بعد ‬10 ‬سنوات، ‬وخطة ‬دبي ‬2021 ‬التي ‬تهدف ‬إلى ‬أن ‬تكون ‬دبي ‬سبّاقة ‬ومبدعة ‬في ‬تلبية ‬حاجات ‬الفرد ‬والمجتمع، ‬وجعل ‬دبي ‬مدينة ‬متكاملة ‬ذكية ‬مستدامة ‬ومبتكرة ‬في ‬إدارة ‬مواردها، ‬وتحسين ‬جودة ‬الحياة ‬فيها، ‬وترسيخ ‬مكانتها ‬كنموذج ‬يحتذى ‬به ‬عالمياً ‬في ‬مجال ‬الاقتصاد ‬الأخضر». ‬