«غرفة دبي» تبحث مع القنصلية الكندية فرص التعاون بعد «كوفيد-19»

دبي (الاتحاد)

عقدت غرفة تجارة وصناعة دبي مؤخراً، اجتماعاً عن بعد، مع القنصلية العامة لكندا في دبي، لمناقشة فرص التعاون المشترك وآفاق الشراكات المستقبلية، بعد تغير بيئة الأعمال ومتطلباتها، حيث ركزت النقاشات على أهمية تعزيز التعاون في مجالات متنوعة، تشمل الرقمنة والقطاع اللوجستي والتجارة الإلكترونية وعلوم الحياة والتقنيات المستدامة.

وخلال اللقاء الافتراضي، لفت حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي، إلى المزايا والحوافز التنافسية الواسعة التي تقدمها دبي للشركات والمستثمرين الأجانب، مشيداً باستجابة حكومة دولة الإمارات السريعة في مواجهة التحديات الجديدة الناجمة عن جائحة (كوفيد-19) وتسريع التحول الرقمي، مؤكداً أنها كانت عاملاً أساسياً في مساعدة الشركات في الإمارة على تجاوز الوضع الجديد بنجاح. وأضاف، أن كندا شريك اقتصادي مميز لإمارة دبي، مؤكداً أن هناك إمكانات هائلة للتعاون المشترك بين الشركات الكندية ونظيراتها في دبي في القطاعات التي تركز على الابتكار، واستكشاف سبل جديدة للتعاون وبناء شراكات طويلة الأمد، تخلق منافع متبادلة ونمواً اقتصادياً بين الطرفين.

جان فيليب لينتو

من جانبه، نوّه جان فيليب لينتو، القنصل العام الكندي في دبي، بدور غرفة دبي في ترسيخ مكانة الإمارة كمركز أعمال عالمي استراتيجي، ولا سيما في هذه المرحلة من التعافي الاقتصادي بعد جائحة (كوفيد-19)، مشيراً إلى أهمية الرقمنة في تعزيز فرص الأعمال بين البلدين لأنها تقلل المسافة الجغرافية، وقال: إن دبي وجهة مختارة كمقر إقليمي للعديد من الشركات الكندية، متوقعاً المزيد من التعاون بين دبي وكندا في الفترة التي تسبق معرض إكسبو 2020 دبي.