«سيدات عجمان» ينظم «التقنيات الاحترازية المبتكرة»

عجمان (وام)

سلط الملتقى الافتراضي «التقنيات الاحترازية المبتكرة» تحت شعار «مبدعون ساهموا في تحقيق الإجراءات الاحترازية»، ونظمه مجلس سيدات أعمال عجمان التابع لغرفة تجارة وصناعة عجمان، الضوء على أبرز المشاريع والابتكارات الحديثة بأيد إماراتية، والتي واكبت الإجراءات الاحترازية في ظل تداعيات كوفيد-19، خدمة للمجتمع ومحافظة على السلامة والصحة العامة.

شارك في الملتقى الدكتورة آمنة خليفة آل علي رئيسة مجلس سيدات أعمال عجمان، وعضوات مجلس الإدارة بحضور العديد من الجهات الحكومية والخاصة وعضوات مجلس سيدات أعمال عجمان والحاصلات على رخصة بدايات.

وشددت الدكتورة آمنة خليفة على أهمية الملتقى ودوره في تحفيز رائدات الأعمال لتبني الأفكار الإبداعية المواكبة لمتطلبات مختلف القطاعات، مشيرة إلى أن الملتقى استعرض قصص النجاح وكيفية تحويل الأفكار البناءة إلى منتجات تخدم الفرد والمجتمع وتحافظ على الصحة والسلامة العامة في ظل تداعيات كوفيد-19.

من جانبها، قالت إيمان عبيد السوم عضوة مجلس إدارة سيدات أعمال عجمان، خلال إدارتها الملتقى، إن التحديات الناتجة عن انتشار فيروس «كورونا» أدت إلى تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة وابتكار حلول جديدة في الخدمات والمنتجات، مشيرة إلى أن الإمارات كانت سباقة في توحيد جهودها أفراداً ومؤسسات لمواجهة تلك التحديات، وتحويلها إلى فرص في مختلف المجالات.