392 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (وام)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 392 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 146 مبايعة بقيمة 201.43 مليون درهم، منها 19مبايعة للأراضي بقيمة 47.84 مليون درهم، و127 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 153.59 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 7 ملايين درهم في منطقة سيح شعيب 4 تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 170.3 مليون درهم، منها 24 رهن أراض بقيمة 129.36 مليون درهم، و79 رهن فلل وشقق بقيمة 40.94 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الرفاعة بقيمة 47 مليون درهم، وأخرى في منطقة أم سقيم الثانية بقيمة 23 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 21.21 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الخامسة بقيمة 6 ملايين درهم، وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 5 ملايين درهم.