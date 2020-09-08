«دافزا» تصدر النسخة الثانية من دليل صناعات الحلال الشامل

دبي (الاتحاد)

أطلقت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، النسخة الثانية من دليل صناعات الحلال الشامل «دبي - بوابة عالمية لصناعات الحلال: دليلك خطوة بخطوة»، والذي يستعرض أبرز التوجهات التي ستترك أثراً على اقتصاد المنطقة، لرسم صورة أوضح عن الاقتصاد الإسلامي الوطني والعالمي، حيث توقع وصول قيمة اقتصاد الحلال إلى نحو 3.2 تريليون دولار أميركي بحلول العام 2024.

قالت آمنة لوتاه، مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»: «كثفت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية من جهودها، الرامية لتعزيز وتنمية الاقتصاد عبر سلسلة من المبادرات والخطط، وهو ما أدى إلى حيوية وتنوع الاقتصاد الحلال».