«زايد للاستدامة» تؤجل حفلها السنوي

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جائزة زايد للاستدامة، الجائزة العالمية الرائدة التي أطلقتها دولة الإمارات لتكريم حلول الاستدامة المبتكرة، عن تأجيل حفل توزيع جوائزها السنوي لدورة عام 2021، والذي كان من المقرر عقده في يناير المقبل ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة. حيث سيتم نقل طلبات المشاركة في دورة 2021 من الجائزة بشكل تلقائي للمشاركة في دورة عام 2022، حرصاً على سلامة المشاركين في الحفل من مختلف دول العالم، في ضوء التحديات العالمية غير المسبوقة الناجمة عن جائحة فيروس «كورونا»، ونظراً لقيود السفر التي تفرضها معظم الدول للحد من انتشاره.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المدير العام لجائزة زايد للاستدامة، أن قرار التأجيل جاء بعد دراسة متأنية، مع مراعاة جميع الطلبات المقدمة خلال هذا العام، واعتبارها مشاركة تلقائياً ضمن دورة عام 2022.

وقال: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة، وتخليداً لإرث الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تواصل جائزة زايد للاستدامة دورها في تعزيز الجهود الإنسانية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث ساهمت منذ تأسيسها في إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 335 مليون شخص. واستمراراً لهذا النهج، تعمل الجائزة أيضاً على تسريع تنفيذ مبادرة «20 في 2020» الإنسانية التي تقودها دولة الإمارات وتشرف عليها الجائزة بالتعاون مع عدد من الشركاء، من خلال توظيف الحلول المبتكرة التي قدمها الفائزون والمرشحون النهائيون لجائزة زايد للاستدامة، بهدف تحسين المستوى المعيشي لعدد من المجتمعات في مختلف أنحاء العالم».

وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل المتعلقة بقرار تأجيل الحفل السنوي لجائزة زايد للاستدامة خلال الأشهر المقبلة.