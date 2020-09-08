«اتصالات» تتيح خدمات الاتصال الموحدة للمشغلين الدوليين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت إدارة خدمات المشغلين ومبيعات الجملة في «اتصالات»، عن إطلاق منصة الاتصال الموحد Smart CloudTalk، بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين، ومدعمةً بالانتشار الواسع لشبكة «اتصالات» وبنيتها التحتية، التي يتم تسخيرها لتوفير حلول الاتصال المتطورة وتعزيز الإنتاجية.

وقال علي أميري، الرئيس التنفيذي لخدمات المشغلين والمبيعات بالجملة في «مجموعة اتصالات»: «يسرنا إطلاق منصة Smart CloudTalk، وهي منصة عصرية تتيح للمشغلين حلول الاتصال السحابي الآمن، وتوفر لهم المرونة أثناء إدارة خدمات الاتصال. وتتماشى هذه المنصة مع الجهود الدائمة التي تبذلها «اتصالات» لدعم قطاع الأعمال، وبالأخص خلال الظروف الاستثنائية الراهنة، عبر تزويدهم بالحلول والخدمات التي تسهم في تأمين استمرارية الأعمال وتحسين كفاءتها، وسوف تساهم منصة Smart CloudTalk في تعزيز التعاون وضمان الأداء السلس للأعمال، حيث تتمتع المنصة بأحدث خصائص الاتصال والتعاون عن بُعد».