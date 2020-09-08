مدير عام جديد لفندق «قصر الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة فنادق «ماندارين أورينتال» عن تعيين مايكل كوث مديراً عاماً لفندق «قصر الإمارات» بأبوظبي ونائباً لرئيس العمليات في المنطقة، للإشراف على فندق «ماندارين أورينتال جميرا» بدبي، وفندق «ماندارين أورينتال داون تاون» في دبي المتوقّع افتتاحه عام 2021.

وأعرب مايكل كوث عن سعادته بهذا التعيين قائلاً: «أتطلع من خلال إدارتي لفندق قصر الإمارات بأبوظبي الاستمرار في البناء على إرث هذا القصر المميز.

إنه لشرف كبير أن نعمل وفقاً لرؤية المالكين ومجموعة فنادق ماندارين أورينتال في تحقيق تغيير ناجح لهذه العلامة التجارية الفاخرة، وتقديم معايير خدمة عالمية نموذجية ومنح الجميع مشاعر السعادة الغامرة التي لا مثيل لها في هذا القصر».