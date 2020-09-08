37.7 مليار دولار تمويلات «الصندوق العربي»

الكويت (الاتحاد)

بلغت القيمة الإجمالية لعمليات للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي التراكمية المختلفة، منذ تأسيسه عام 1974 وحتى منتصف أغسطس من العام الحالي، 37.7 مليار دولار أميركي موزعة على نحو 2000 قرض ومنحة وتمويل ومساهمة لصالح الحكومات والقطاع الخاص، واستفاد منها ملايين المواطنين في 22 دولة عربية.

وكرمت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، عبد اللطيف يوسف الحمد رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وذلك تقديراً لعطائه في مجال العمل التنموي على مدى ستة عقود.

وقام المدير العام للمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات عبدالله أحمد الصبيح، بإهداء عبد اللطيف يوسف الحمد «لوحة تذكارية»، نيابة عن مجلس مساهمي المؤسسة ومجلس إدارتها، وتعبيراً عن شكر وتقدير إدارة المؤسسة له، باعتباره أحد أهم رواد العمل التنموي في الدول العربية، مشيراً إلى أنه ونيابة عن كوادر المؤسسة اقترح إطلاق اسم عبد اللطيف يوسف الحمد على قاعة المؤتمرات الرئيسية في المقر الدائم للمنظمات العربية.

وأشار الصبيح، إلى أن الحمد نجح خلال فترة قيادته للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي ما بين عامي 1985 و2020، في مواصلة مسيرة إنجازاته، وأحدث طفرة كبيرة في عمله.