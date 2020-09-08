اليابان تقرر إنفاق 6.3 مليار دولار من احتياطي الطوارئ لتوفير لقاحات لكورونا

قالت وزارة المالية اليابانية، إن الحكومة وافقت اليوم الثلاثاء على إنفاق 671.4 مليار ين (6.32 مليار دولار) من احتياطيات ميزانية الطوارئ لتوفير لقاحات لفيروس كورونا.

وتقول الحكومة إنها تأمل في توفير لقاحات كافية لكل مواطن بحلول منتصف العام المقبل وتقديمها مجاناً.