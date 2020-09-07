9.75 مليار درهم فائض الميزانية في الربع الثاني

أبوظبي (وام)

بلغ إجمالي مصروفات الجهات الاتحادية في دولة الإمارات 24.997 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني من العام 2020 فيما وصل إجمالي الإيرادات 34.744 مليار درهم.

وبذلك فقد بلغت قيمة الفائض في الميزانية نحو 9.75 مليار درهم بنهاية النصف الأول وذلك وفقا لتقرير الأداء المالي عن تنفيذ الموازنة العامة للجهات الاتحادية الصادر عن وزارة المالية أمس. وكان فائض الميزانية للجهات الاتحادية بلغ 1.8 مليار درهم خلال الربع الأول من العام ليبلغ فائض الربع الثاني نحو 7.95 مليار درهم وفقا لإحصائيات وزارة المالية.

وتفصيلا، فقد بلغت قيمة إيرادات وزارة الموارد البشرية والتوطين 1.99 مليار درهم تقريبا خلال الربع الثاني من العام الحالي و16.572 مليار درهم إيرادات اتحادية أخرى وتوزع بقية الإيرادات على الوزرات الأخرى.

أما على مستوى المصروفات، فقد بلغت مصروفات وزارة التربية والتعليم الى 2.976 مليار درهم مصروفات بند نفقات اتحادية أخرى نحو 8.256 مليار درهم ونحو 2.122 مليار درهم لوزارة الصحة و 1.531 مليار درهم لوزارة تنمية المجتمع و362.4 مليون درهم لوزارة الموارد البشرية والتوطين و295 مليون درهم لوزارة تطوير البنية التحتية.