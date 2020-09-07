«اقتصادية أبوظبي»: استئناف نشاط خدمة صف السيارات

أبوظبي (وام)

وجهت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، في تعميم لها إلى ملاك ومديري المنشآت المرخصة لخدمة صف السيارات، بالسماح باستئناف مزاولة نشاطهم في كافة مناطق إمارة أبوظبي، وذلك بعد قرار الوقف المؤقت للنشاط الصادر عنها، ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، بسبب تداعيات كوفيد- 19.

ويأتي تعميم دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، باستئناف هذا النشاط، في إطار التعاميم الأخيرة التي أصدرتها للعودة التدريجية والاحترازية للأنشطة الاقتصادية، وفق شروط وتعليمات وضوابط، من شأنها أن تمنع انتشار عدوى كوفيد- 19 بين أفراد مجتمع إمارة أبوظبي، وكذلك دعم شركات ومؤسسات القطاع الخاص للعودة التدريجية السليمة لمزاولة كافة الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الإمارة.

وأكدت الدائرة حرصها على استئناف مزاولة كافة شركات القطاع الخاص لأعمالها ونشاطها الاقتصادي، في ظل القيود التي فرضت خلال الأشهر الماضية وخاصة قطاع الخدمات، الذي يعد أحد أهم القطاعات الحيوية التي يستفيد منها كافة أفراد المجتمع، وتعد داعماً ورافداً مهماً للاقتصاد المحلي للإمارة.

وأشارت إلى أن استئناف خدمة صف السيارات تعتبر إحدى الخدمات المهمة التي توفرها العديد من المراكز التجارية، والفنادق والمنتجعات السياحية، والشركات والجهات الحكومية وغيرها، وهي تقدم إلى الزوار والسياح وكافة المتعاملين.

وجاء في التعميم الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أن يقوم ملاك ومديرو المنشآت المرخصة لخدمة صف السيارات في إمارة أبوظبي، بوضع عدد من الضوابط الخاصة بالتعقيم، كمعقمات الأيدي في كافة الأماكن العامة وأماكن الدفع.

كما أكد التعميم على ضرورة تشجيع مستخدمي خدمة صف السيارات على الدفع الإلكتروني، ومراعاة مسافات التباعد بين العاملين والزوار بمسافة 2 متر، مع وضع علامات على الأرض تشير إلى ضرورة التباعد الجسدي، وإجراء فحص كوفيد-19 لكافة الموظفين.