الإمارات تشارك في القمة العالمية لمجتمع المعلومات

دبي (الاتحاد)

انطلقت أمس، فعاليات منتدى القمة العالمية حول مجتمع المعلومات 2020، بمشاركة دولة الإمارات، ممثلة بالهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، ويمثل المنتدى الذي شارك في تنظيمه هذا العام، كل من الاتحاد الدولي للاتصالات واليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والأونكتاد، أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية، ويهدف المنتدى الذي يستمر لغاية 10 سبتمبر، إلى تعزيز التحول الرقمي والشراكات العالمية، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي كلمته التي ألقاها في بداية أعمال المنتدى، أشار المهندس ماجد المسمار نائب مدير عام الهيئة لقطاع الاتصالات، بصفته رئيساً للوفد الإماراتي، إلى أن الجائحة شكّلت اختباراً حقيقياً لقدرات دول العالم وجاهزيتها لمواجهة الأخطار الكبرى، وقد كانت لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مساهمة كبيرة في توفير حلول بديلة لاستمرار الأنشطة الاقتصادية والتعليمية، والحفاظ على سير الحياة الطبيعية.

وتركز الدورة الحالية من المنتدى، على تنسيق الأنشطة بين الدول، وتبادل المعلومات، وإنشاء المعرفة وتبادل أفضل الممارسات، والاستمرار في تقديم المساعدة في دول العالم، وبين القطاعين العام والخاص للنهوض بأهداف التنمية.