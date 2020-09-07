Hub71 تعلن أسماء الفائزين في المسابقة الوطنية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت Hub71، منصة التكنولوجيا العالمية بأبوظبي وجهة التنظيم الوطنية الإماراتية لمسابقة «كأس العالم لريادة الأعمال 2020» أمس، عن اختيار 3 شركات فائزة هي؛ «بيور هارفست، و«كي تو إنيبيل»، و«أويكاديمي»، من بين قائمة ضمت 128 شركة مثلت مختلف إمارات الدولة.

ونجحت هذه الشركات الناشئة في الانتقال من مرحلة الفكرة إلى تأسيس الأعمال الفعلية، وستشكّل «فريق الإمارات» في المسابقة التي تقام ضمن فعاليات منتدى «مسك العالمي» المقرر انعقاده خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر 2020، وخوض التصفيات النهائية لكأس العالم لريادة الأعمال.

وحصلت كل من «بيور هارفست» و«كي تو إنيبيل» و«أويكاديمي» على جائزة عينية تقدر قيمتها بـ 100 ألف دولار أميركي. وتتضمن مزايا وتخفيضات وخدمات مجانية من شركة «سترب»، و«أمازون ويب سيرفيسز»، و«هاب سبوت»، و«سيجمانت»، و«إنتركوم»، و«جوجل كلاود»، وغيرها.

أما المتنافسون النهائيون من حول العالم، والذين سيتم اختيارهم ضمن أفضل 100 شركة ناشئة على مستوى العالم، فسيحصلون على جوائز عينية إضافية تصل قيمتها إلى 700 ألف دولار أميركي. وبذلك تصل القيمة الإجمالية للجوائز العينية إلى 800 ألف دولار لكل واحدة من الشركات الـ 100 المتنافسة في كأس العالم لريادة الأعمال.

ويعد كأس العالم لريادة الأعمال أكبر مبادرة عالمية لرواد الأعمال، حيث شهد مشاركات من 200 دولة. واستقطبت المسابقة أكثر من 100 ألف مشارك في نسختها الافتتاحية عام 2019. وفي إطار البحث عن الشركات التي سيتكون منها «فريق الإمارات»، تم اختيار 10 شركات ناشئة تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتعمل في قطاعات متنوعة، من بينها تقنيات الطاقة النظيفة، والتقنيات الزراعية والتعليمية، والبيانات الضخمة، والتقنيات المساعدة، وشكّل الإماراتيون 30% من هذه الشركات العشر.

ويستضيف فعاليات مسابقة كأس العالم لريادة الأعمال، كل من منتدى مسك العالمي، وشبكة ريادة الأعمال العالمية، ومؤسسة التعليم والقيادة العالمية. كما تحظى بدعم مجموعة من الشركاء العالميين، من بينهم GSVlabs وTechCrunch وEntrepreneurs’s Organization (EO)، وكلية وارتون بجامعة بنسلفانيا وWebCongress والمنظمات التي تدير النهائيات الوطنية لكأس العالم لريادة الأعمال في كل قارة.

وسيحظى الفائزون بفرصة المشاركة في هذه المسابقة الدولية الكبرى للفوز بجوائز مالية تصل قيمتها إلى مليون دولار أميركي، بالإضافة إلى فرص التمويل والاستفادة من برامج مسرّعات وموارد، وجوائز عينية يتجاوز إجمالي قيمتها 75 مليون دولار أميركي.

وفي معرض تعليقه، قال أحمد علوان، رئيس الاستراتيجية والتطوير المؤسسي في منصة Hub71: «نحن فخورون بجميع المنافسين الذين شاركونا أفكارهم المبتكرة. ونتوجه بالتهنئة لكل من «بيور هارفست» و«كي تو إنيبيل» و«أويكاديمي»، الذين سيحظون بفرصة التنافس على نطاق عالمي. وكلنا ثقة من اختيارنا لأفضل السفراء الذين سيمثلون قطاع التقنيات المبتكرة في دولة الإمارات».

وأضاف:«نجحت الشركات التي وقع عليها الاختيار في تأسيس أعمال تقدم ابتكارات فريدة من نوعها وبجودة عالية. ويعد ذلك شهادة على قدرة الإمارات على استقطاب ودعم أفضل المهارات والعقول التي ستساهم في بناء المستقبل. ونأمل أن نشاهد هذه الشركات الناشئة وهي تشق طريقها نحو التميز، ونرحب بهم دائماً للانضمام لنا في مجتمع Hub71 والاستفادة من شبكة مشرفينا المتخصصين، وكذلك الفرص التي نقدمها لهم في الأسواق العالمية».

وانضمت الشركات الناشئة التي تشكل «فريق الإمارات» إلى برنامج حوافز Hub71، الذي يقدم دعماً بنسبة 100% للإسكان المجاني والمكاتب والضمان الصحي لمدة عامين بالنسبة للشركات في مراحل تأسيسها الأولى، وتصل نسبة الدعم إلى 50% لمدة ثلاث سنوات بالنسبة للشركات الواعدة، بحيث تصل قيمة الدعم لكل شركة إلى حوالي 3 ملايين درهم إماراتي (800 ألف دولار أميركي).