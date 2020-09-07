«طيران الإمارات» و«فلاي دبي» ترفعان رحلاتهما إلى 118 وجهة

مصطفى عبد العظيم (دبي)

يواصل مطار دبي استعادة حركته تدريجياً، مع ارتفاع عدد شركات الطيران الأجنبية التي تستأنف رحلاتها إلى دبي، واستمرار كل من طيران الإمارات وفلاي دبي بتوسيع شبكة الوجهات، مع بدء العديد من الدول تخفيف القيود المفروضة على النقل الجوي، والتي تسببت بها جائحة «كوفيد-19».

ووفقاً لبيانات مطارات دبي؛ بلغ عدد الشركات المحلية والأجنبية التي تسير رحلات ركاب وشحن من وإلى مطار دبي الدولي نحو 33 شركة، لتربط المطار بأكثر من 114 وجهة حول العالم برحلات منتظمة، أو رحلات مخصصة لإجلاء رعايا الدول، وذلك حتى الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري.

ويتوقع أن ترتفع هذه الوجهات بعد إعلان طيران الإمارات استئناف رحلاتها إلى وجهات جديدة، وتوسيع شبكة الوجهات إلى 84 وجهة خلال سبتمبر الجاري، في الوقت الذي يبلغ فيه عدد شبكة وجهات «فلاي دبي» وفقاً لموقع الناقلة، إلى 34 وجهة، ليبلغ بذلك مجموع وجهات الناقلتين معاً 118 وجهة.

وتستأنف «طيران الإمارات»، المشغل الرئيس في مطار دبي الدولي، العمل التدريجي لعمليات نقل الركاب، والعودة لما كانت عليه قبل الجائحة، والبالغة 159 وجهة بحلول الصيف المقبل، حيث تعمل، عن كثب، مع السلطات الدولية والمحلية لاستئناف عمليات الركاب بمسؤولية، لتلبية الطلب من مختلف محطاتها في الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وغرب آسيا والأميركيتين والشرق الأقصى، مع إعطاء الأولوية لصحة وسلامة عملائها وطاقمها، والمجتمعات التي تخدمها. ويرجح أن تواصل شركات الطيران الأجنبية استئناف رحلاتها من وإلى مطار دبي الدولي خلال المرحلة المقبلة، مع السماح بالسفر من وإلى الإمارات ودبي، بعد أن أظهرت مواقع متخصصة بالطيران إعلان شركات طيران أجنبية عن عودة تشغيل رحلاتها إلى مطار دبي الدولي، اعتباراً من سبتمبر الجاري.

واستأنف «طيران الإمارات»، اعتباراً من أمس (7 سبتمبر)، تشغيل رحلاتها إلى لاجوس، يتبعها غداً (9 سبتمبر)، تشغيل رحلات إلى أبوجا، ليرتفع بذلك عدد الوجهات الأفريقية التي أعادت الناقلة خدمات الركاب إليها إلى 13 مدينة، وإلى 84 وجهة، ضمن إجمالي عدد المحطات التي تغطيها شبكة طيران الإمارات العالمية في سبتمبر، لتوفر لعملائها عبر العالم مزيداً من فرص السفر الآمن والمريح إلى دبي وعبرها.

وتقدم طيران الإمارات تغطية تكاليف العلاج الطبي والحجر المتعلقة بـ«كوفيد-19» مجاناً لعملائها، بغض النظر عن وجهتهم، أو الدرجة التي يسافرون فيها، وتسري هذه التغطية على جميع العملاء الذين يسافرون على رحلات الناقلة، حتى 31 أكتوبر 2020 (اكتمال الرحلة الأولى في أو قبل 31 أكتوبر 2020). وستبقى التغطية سارية لمدة 31 يوماً، بدءاً من سفر أول قطاع من الرحلة.

«فلاي دبي» تطير إلى 34 وجهة

وفقاً لموقع فلاي دبي، ارتفع عدد الوجهات التي أعلنت الشركة عن استئناف الرحلات إليها إلى 34 وجهة، منها 7 وجهات في أفريقيا، و6 وجهات في أوروبا، و7 وجهات في وسط آسيا، و8 وجهات في الشرق الأوسط، و6 وجهات في شبه القارة الهندية.

وتواصل فلاي دبي التي أعلنت مؤخراً عن توفير تغطية تأمينية مجانية عالمية لمسافريها ضد كوفيد-19، إضافة المزيد من الوجهات وإعداد الرحلات المنتظمة خلال فصل الصيف، وتعمل فلاي دبي على العديد من الوجهات، بعد أن فتحت باب الحجوزات على رحلاتها في 24 يونيو الماضي.